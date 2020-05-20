Защитник “Динамо”: Соболь будет играть в топ-чемпионате

Защитник киевского “Динамо” Александр Караваев пророчит большое будущее украинскому защитнику Эдуарду Соболю. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я с ним играл еще в “Заре”. Он всегда на хорошем стабильном уровне двигался вперед. У него не было спадов. В этом сезоне видно, что он сделал шаг вперед и стал еще больше прогрессировать.

Ждать ли его в топ-чемпионате? Конечно. Как Руслан Малиновский, из Бельгии – в топовые чемпионаты”, – считает Караваев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Шахтер” пытался перехватить у “Динамо” ТОП-таланта.

Напомним, весь текущий сезон Соболь провел на правах аренды в “Брюгге”, а права на игрока принадлежат “Шахтеру”.