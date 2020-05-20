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Футбол

Зинченко оценил вероятность возобновления чемпионата Англии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не может дождаться возобновления сезона в английской Премьер лиге, который был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на то, что большинство стран Европы приняли решение доигрывать национальные чемпионаты, по мнению Зинченко, шансы, что сезон завершат в Англии не высокие.

Я с нетерпением жду возобновления чемпионата – без футбола тяжело. Но, судя по новостям, которые доносятся из ближних стран, – например, Шотландия завершает чемпионат, мало кто верит в рестарт АПЛ. 

Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты – все негативные. Если у всех все будет в порядке, правда, сомневаюсь, что с весом у всех будет хорошо, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе

Напомним, после 29 сыгранных туров “Манчестер Сити” идет на втором месте в чемпионате Англии, уступая “Ливерпулю” 25 очков.

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Тэги: Александр ЗинченкокарантинМС
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