Зинченко оценил вероятность возобновления чемпионата Англии

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не может дождаться возобновления сезона в английской Премьер лиге, который был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на то, что большинство стран Европы приняли решение доигрывать национальные чемпионаты, по мнению Зинченко, шансы, что сезон завершат в Англии не высокие.

Я с нетерпением жду возобновления чемпионата – без футбола тяжело. Но, судя по новостям, которые доносятся из ближних стран, – например, Шотландия завершает чемпионат, мало кто верит в рестарт АПЛ.

Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты – все негативные. Если у всех все будет в порядке, правда, сомневаюсь, что с весом у всех будет хорошо, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе

Напомним, после 29 сыгранных туров “Манчестер Сити” идет на втором месте в чемпионате Англии, уступая “Ливерпулю” 25 очков.