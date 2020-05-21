Фиорентина продолжает интересоваться Ковальцом

Полузащитник “Александрии” Кирилл Ковалец все ещё сохраняет шансы на переезд в Серию А, правда, вероятность сделки очень невысокая.

По информации ведущих ТаТоТаке, флорентийский клуб действительно проявляет интерес к Ковальцу младшему, но он не является для клуба приоритетом. “Фиорентина” намерена сосредоточится на приобретении бельгийского футболиста Раджи Наингголану.

Также стало известно, что интерес к Ковальцу проявляла “Сампдория”, но на данный момент генуэзскому клубу украинский футболист уже не интересен.