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Футбол

Фиорентина продолжает интересоваться Ковальцом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кирилл Ковалец

Полузащитник “Александрии” Кирилл Ковалец все ещё сохраняет шансы на переезд в Серию А, правда, вероятность сделки очень невысокая.

По информации ведущих ТаТоТаке, флорентийский клуб действительно проявляет интерес к Ковальцу младшему, но он не является для клуба приоритетом. “Фиорентина” намерена сосредоточится на приобретении бельгийского футболиста Раджи Наингголану.

Также стало известно, что интерес к Ковальцу проявляла “Сампдория”, но на данный момент генуэзскому клубу украинский футболист уже не интересен.

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