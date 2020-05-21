Интер определился с заменой Лаутаро Мартинесу

Итальянский “Интер” продолжает изучать варианты возможной замены своей звезде Лаутаро Мартинесу в случае ухода последнего в каталонскую “Барселону”.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, одним из вариантов является нападающий английского “Манчестер Сити” и сборной Аргентины Серхио Агуэро. Учитывая дисквалификацию “горожан” из Лиги Чемпионов на два года, в Милане считают, что клубу удастся убедить одного из лучших форвардов в истории “Манчестер Сити” пополнить состав их клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что “Интер” интересуется также возможностью подписания контракта с Эдинсоном Кавани, правда, в борьбе за уругвайца клубу предстоит выдержать конкуренцию со стороны мадридского “Атлетико”.