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Футбол

Интер определился с заменой Лаутаро Мартинесу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Серхио Агуэро

Итальянский “Интер” продолжает изучать варианты возможной замены своей звезде Лаутаро Мартинесу в случае ухода последнего в каталонскую “Барселону”.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, одним из вариантов является нападающий английского “Манчестер Сити” и сборной Аргентины Серхио Агуэро. Учитывая дисквалификацию “горожан” из Лиги Чемпионов на два года, в Милане считают, что клубу удастся убедить одного из лучших форвардов в истории “Манчестер Сити” пополнить состав их клуба.

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Напомним, ранее сообщалось, что “Интер” интересуется также возможностью подписания контракта с Эдинсоном Кавани, правда, в борьбе за уругвайца клубу предстоит выдержать конкуренцию со стороны мадридского “Атлетико”.

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Тэги: Серхио Агуэро
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