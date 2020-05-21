Журналист: Раньше Бєсєдін пьянствовал и нарушал режим

Главный редактор журнала “Футбол” Артем Франков отреагировал на скандальное видео четырехлетней давности с нападающим “Динамо” Артемом Бесєдіном. Сообщает сайт EURO.com.ua

По его словам, нападающий киевлян действительно имел проблемы с нарушением дисциплины и по этому поводу у него была не одна профилактическая беседа с руководством клуба.

Вместе с тем Франков приговорил выкладки ролика, назвав это провокацией против игрока, который уже давно исправился.

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