Четверг, 21 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЖурналист: Раньше Бєсєдін пьянствовал и нарушал режим
Футбол

Журналист: Раньше Бєсєдін пьянствовал и нарушал режим

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Главный редактор журнала “Футбол” Артем Франков отреагировал на скандальное видео четырехлетней давности с нападающим “Динамо” Артемом Бесєдіном. Сообщает сайт EURO.com.ua

По его словам, нападающий киевлян действительно имел проблемы с нарушением дисциплины и по этому поводу у него была не одна профилактическая беседа с руководством клуба.

Вместе с тем Франков приговорил выкладки ролика, назвав это провокацией против игрока, который уже давно исправился.

Читайте также:  Лига 1. 20 тур. "Лион" теряет, "Лилль" побеждает

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Форвард “Динамо” получил удар в голову от компаньона по рюмке (ВИДЕО)

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четырнадцать + девятнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Талант “Динамо: Не хочу никуда переходить

Центрбек “Динамо”: В начале карантина набрал пару лишних килограммов

Стали известны детали нового контракта Шевченко с УАФ

Лидер “Десны”: Не очень реально выполнить запрет группового празднования голов

Скрипник рассказал, почему покинул Вердер

Закрыть