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Каниболоцкого в Карпатах не будет

Андрей ОгородникНет комментариев
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Антон Каниболоцкий

Известный украинский вратарь Антон Каниболоцкий, которого на протяжении зимнего межсезонья сватали в львовские “Карпаты”, помогать клубу в оставшихся матчах чемпионата Украины по футболу не будет.

По информации ведущих ТаТоТаке, бывший вратарь “Шахтер” который вместе с “Карпатами” прошел зимние сборы, среди игроков, которые готовятся к возобновлению чемпионата Украины отсутствует.

Отметим, что без усиления вратарской позиции “Карпаты” не останутся. Помимо Кудрика, который играет за клуб на правах аренды, в марте львовяне подписали воспитанника “Динамо” Маханькова.

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Тэги: Антон КаниболоцкийКарпатыШахтер
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