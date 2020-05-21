Каниболоцкого в Карпатах не будет

Известный украинский вратарь Антон Каниболоцкий, которого на протяжении зимнего межсезонья сватали в львовские “Карпаты”, помогать клубу в оставшихся матчах чемпионата Украины по футболу не будет.

По информации ведущих ТаТоТаке, бывший вратарь “Шахтер” который вместе с “Карпатами” прошел зимние сборы, среди игроков, которые готовятся к возобновлению чемпионата Украины отсутствует.

Отметим, что без усиления вратарской позиции “Карпаты” не останутся. Помимо Кудрика, который играет за клуб на правах аренды, в марте львовяне подписали воспитанника “Динамо” Маханькова.