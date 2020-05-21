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Футбол

Лидер “Десны”: Не очень реально выполнить запрет группового празднования голов

Евгений НикитюкНет комментариев
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Игрок черниговской “Десны” Денис Фаворов считает, что футболистам будет трудно соблюсти ограничения во время празднования забитых голов. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Понятно, что нужно придерживаться хотя бы элементарных правил, ведь это все не шутки.

Я больше думаю о запрете группового празднования забитых голов: мне кажется, что это не очень реально выполнить, поскольку после гола чувствуешь слишком большой приток эмоций”, – сказал Фаворов.

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Добавим, рестарт УПЛ запланировано на 30 мая.

Источник: sportanalytic.com
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