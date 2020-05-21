Официально: Вернидуб продлил контракт с Зарей

Луганская “Заря” продлила контракт с ещё одним своим старожилом.

Следом за Дмитрием Хомченовским о пролонгации контракта с которым сообщалось ранее, новое соглашение с клубом подписал 32-летний защитник Виталий Вернидуб. Как сообщает официальный сайт клуба, новый контракт подписан сроком на два года и истекает в июне 2022 года.

Напомним, Виталий Вернидуб выступал за “Зарю” в период с 2011 по 2015 год, после чего вернулся в клуб в 2018 году. После своего возвращения защитник отыграл 43 поединка, забил два гола и сделал одну результативную передачу.