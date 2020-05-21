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Олимпик возобновил полноценные тренировки

Андрей ОгородникНет комментариев
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Олимпик

Ещё один клуб украинской Премьер лиги приступил к полноценным тренировкам после выхода из карантина.

Как сообщает официальный сайт донецкого “Олимпика”, на днях все игроки клуба и тренерский штаб прошли тестирование на коронавирус. Ни у кого из работников и игроков клуба COVID-19 обнаружен не был.

Сообщается, что с 19 мая команда работает в полную силу. Ближайший поединок “Олимпик” проведет уже менее, чем через две недели, когда встретится с СК “Днепр-1”.

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Напомним, “Олимпик” идет на предпоследнем месте в чемпионате Украины, в то время, как днепровский клуб лидирует во второй группе, опережая дончан на девять очков.

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Тэги: карантинОлимпикУПЛ
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