Олимпик возобновил полноценные тренировки

Ещё один клуб украинской Премьер лиги приступил к полноценным тренировкам после выхода из карантина.

Как сообщает официальный сайт донецкого “Олимпика”, на днях все игроки клуба и тренерский штаб прошли тестирование на коронавирус. Ни у кого из работников и игроков клуба COVID-19 обнаружен не был.

Сообщается, что с 19 мая команда работает в полную силу. Ближайший поединок “Олимпик” проведет уже менее, чем через две недели, когда встретится с СК “Днепр-1”.

Напомним, “Олимпик” идет на предпоследнем месте в чемпионате Украины, в то время, как днепровский клуб лидирует во второй группе, опережая дончан на девять очков.