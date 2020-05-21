ПСЖ нацелился на бомбардира Арсенала

Звезда лондонского “Арсенала” Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в чемпионат Франции, где в свое время начал восхождение.

По информации Le10Sport, большой интерес в услугах игрока проявляет парижский “ПСЖ”, который изучает варианты замены Эдинсону Кавани. Чемпионы Франции готовы предложить за 30-летнего форварда “канониров” компенсацию в размере 30 миллионов евро.

Напомним, в свое время Обамеянг уже играл в чемпионате Франции, причем в составе четырех клубов: “Дижона”, “Лилля”, “Монако” и “Сент-Этьенна”. Ранее сообщалось, что на форварда сборной Габона претендуют “Интер” и “Барселона”.