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Футбол

Стали известны детали нового контракта Шевченко с УАФ

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и весь его штаб продолжит работать с “сине-желтыми”. Сообщает сайт EURO.com.ua

По информации издания Sport Arena, УАФ предложит Шевченко и его помощникам новые контракты сроком на 2,5 года. Это означает, что штаб Шевченко в случае подписания соглашения кроме Евро проведет с командой еще один отборочный цикл на международный турнир.

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Напомним, текущая сделка Шевченко с УАФ была рассчитана до июля 2020 года.

Источник: sportanalytic.com
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