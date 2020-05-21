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Футбол

Талант “Динамо: Не хочу никуда переходить

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Динамо” Денис Попов не собирается покидать киевский клуб в ближайшем будущем. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Тот, кто ничего не делает, тот не ошибается. Я не боюсь ошибаться. Нужно тоже набить свои шишки. Все оно с опытом приходит.

А второе, никуда не хочу переходить. Пока что у меня голубая кровь. Поэтому не планирую и не хочу”, – сказал Попов во время прямого эфира інстаграму сайта Tribuna.com.

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Напомним, ранее сообщалось, что за развитием карьеры Попова следит “Наполи”.

Источник: sportanalytic.com
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