Суббота, 23 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛидер Александрии может досрочно завершить карьеру футболиста
Футбол

Лидер Александрии может досрочно завершить карьеру футболиста

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Андрей Запорожан

Один из символов и капитан “Александрии” Андрей Запорожан может завершить футбольную карьеру.

По словам главного тренера александрийского клуба Владимира Шарана 37-летний полузащитник получил тяжелую травму, из-за которой скорей всего примет решение завершить карьеру.

У многолетнего капитана Андрея Запорожана разрыв ахилла. Впереди операция в Киеве. Потом Андрей примет решение о дальнейшей судьбе. Скорее всего, он закончит карьеру. Говорил с президентом клуба Сергеем Кузьменко, предложили Запорожану тренерскую работу в клубе. 

Напомним, Андрей Запорожан выступает в составе “Александрии” начиная с 2008 года, сыграв в общей сложности во всех турнирах в более трехсот матчах.

загрузка...
Тэги: АлександрияАндрей ЗапорожанВладимир Шаран
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Стало известно во сколько обходится каждое тестирование команд УПЛ на коронавирус

Тим Халль
Тим Халль может покинуть Карпаты

Ян Вертонген
Вертонген на грани ухода из Интера

Степаненко сказал правду о поведении Тайсона в “Шахтере”

Юрий Вернидуб
Шахтер Вернидуба вышел на третье место в чемпионате Беларуси

Закрыть