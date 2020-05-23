Лидер Александрии может досрочно завершить карьеру футболиста

Один из символов и капитан “Александрии” Андрей Запорожан может завершить футбольную карьеру.

По словам главного тренера александрийского клуба Владимира Шарана 37-летний полузащитник получил тяжелую травму, из-за которой скорей всего примет решение завершить карьеру.

У многолетнего капитана Андрея Запорожана разрыв ахилла. Впереди операция в Киеве. Потом Андрей примет решение о дальнейшей судьбе. Скорее всего, он закончит карьеру. Говорил с президентом клуба Сергеем Кузьменко, предложили Запорожану тренерскую работу в клубе.

Напомним, Андрей Запорожан выступает в составе “Александрии” начиная с 2008 года, сыграв в общей сложности во всех турнирах в более трехсот матчах.