Челси включается в борьбу за Икарди

Нападающий миланского “Интера” Мауро Икарди может перебраться в чемпионат Англии.

По информации британского таблоида The Sun, лондонский клуб проявляет серьезный интерес к 27-летнему аргентинцу. Клуб готов потратить на форварда около 50 миллионов евро, правда, учитывая конкуренцию со стороны “ПСЖ” и “Ювентуса”, подписать игрока так просто “Челси” не получится.

Напомним, прошлый сезон Мауро Икарди провел в составе “ПСЖ” на правах аренды, где в 31 матче за парижман забил двадцать голов и сделал четыре результативные передачи.