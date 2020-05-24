Воскресенье, 24 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЧелси включается в борьбу за Икарди
Футбол

Челси включается в борьбу за Икарди

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Мауро Икарди

Нападающий миланского “Интера” Мауро Икарди может перебраться в чемпионат Англии.

По информации британского таблоида The Sun, лондонский клуб проявляет серьезный интерес к 27-летнему аргентинцу. Клуб готов потратить на форварда около 50 миллионов евро, правда, учитывая конкуренцию со стороны “ПСЖ” и “Ювентуса”, подписать игрока так просто “Челси” не получится.

Напомним, прошлый сезон Мауро Икарди провел в составе “ПСЖ” на правах аренды, где в 31 матче за парижман забил двадцать голов и сделал четыре результативные передачи.

загрузка...
Тэги: ИнтерМауро ИкардиЧелси
Написать комментарий

Добавить комментарий

19 − девять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Вадим Новинский
Украинский миллиардер станет владельцем Черноморца

Мильян Мрдакович
Экс-форвард Металлиста покончил с жизнью самоубийством

Экс-защитник сборной Шотландии в свое время был близок к переходу в Шахтер

Ребров
Ференцварош обыграл Дебрецен, в первом матче после возобновления чемпионата Венгрии

Марио Гётце
Официально: Марио Гётце покинет Боруссию Дортмунд

Закрыть