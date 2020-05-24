Экс-защитник сборной Шотландии в свое время был близок к переходу в Шахтер

Донецкий “Шахтер”, который известен своей работой на трансферном рынке Бразилии, на заре своего становления в чемпионате Украины не чурался искать варианты усиления в чемпионате Шотландии.

Бывший игрок сборной Шотландии Ли Уилки, будучи защитником “Данди Юнайтед” в свое время привлек к себе интерес украинского гранда, но отказал ему, о чем сожалеет и по сей день.

Может не все мне поверят, но как-то мой агент позвонил и сказал: “Есть украинская команда, которая дает тебе 10 тысяч евро в неделю, и заплатит “Данди” за трансфер 1 миллион фунтов.

Я еще тогда подумал: “Украина? Я ни в какую Украину не поеду”. Оказалось, что это было предложение “Шахтера”.

Наверное, это был отличный вариант для меня, ведь через год они играли в Лиге чемпионов в одной группе с “Селтиком” и “Миланом”. Конечно, сейчас я понимаю, что то мое решение было ошибкой”, – рассказал Уилки изданию The Courier.

Отметим, Ли Уилки в итоге так и не добился крупных успехов, отличившись лишь 11 матчами в составе сборной Шотландии. В 2010 году он закончил футбольную карьеру.