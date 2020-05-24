Ференцварош обыграл Дебрецен, в первом матче после возобновления чемпионата Венгрии

Ещё одна европейская страна постепенно возвращается к обычной жизни после карантина вызванного коронавирусом.

Вчера в чемпионате Венгрии состоялся матч лидера местного чемпионата “Ференцвароша”, против одного из главных их соперников “Дебрецена”. Команда Сергея Реброва вновь доказала статус лучшего клуба страны, обыграв соперника со счетом 2:1. Александр Зубков и Игорь Харатин, которые являются кандидатами в сборную Украины, вышли на футбольное поле в стартовом составе.

После 24 сыгранных туров “Ференцварош” уверенно лидирует в чемпионате Венгрии, опережая “Фехервар” на шесть очков.