На стадион Ингульца начали монтаж освещения

Несмотря на скептическое отношение многих к амбициям клуба Первой лиги “Ингульца”, мелкими шагами он все же движется к своей цели.

На днях на будущем стадионе клуба с Петрово были смонтированы осветительные мачты. Также проводится монтаж трибун. В планах руководства клуба завершить строительство стадиона до конца года. “Ингулец-Арена” будет вмещать семь тысяч зрителей.

Напомним, в нынешнем сезоне “Ингулец” шел среди главных претендентов на выход в УПЛ, но из-за карантина чемпионат среди команд Первой лиги был закончен досрочно. Команда финишировала на четвертом месте, хотя имеет одинаковое количество очков с “Минаем”.