Заря готова завершить сезон в Киеве

Один из лидеров чемпионата Украины по футболу луганская “Заря” готова дать согласие на проведение оставшихся матчей чемпионата Украины среди команд Премьер лиги в в Киеве.

Как сообщает телеграмм канал Шах и Шах, в ближайшее время о договоренности будет объявлено официально. На каких именно стадионах будут проводится матчи финального этапа пока не известно.

Напомним, ранее сообщалось, что “Заря” и Александрия” категорически против проведения матчей в Киеве, в то время, как “Десна”, “Шахтер”, “Динамо” и “Колос” инициировали проведение оставшихся матчей в столице.