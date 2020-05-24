Воскресенье, 24 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЗаря готова завершить сезон в Киеве
Футбол

Заря готова завершить сезон в Киеве

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Заря

Один из лидеров чемпионата Украины по футболу луганская “Заря” готова дать согласие на проведение оставшихся матчей чемпионата Украины среди команд Премьер лиги в в Киеве.

Как сообщает телеграмм канал Шах и Шах, в ближайшее время о договоренности будет объявлено официально. На каких именно стадионах будут проводится матчи финального этапа пока не известно.

Напомним, ранее сообщалось, что “Заря” и Александрия” категорически против проведения матчей в Киеве, в то время, как “Десна”, “Шахтер”, “Динамо” и “Колос” инициировали проведение оставшихся матчей в столице.

загрузка...
Тэги: ДинамоЗарякоронавирусУПЛ
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Шевченко сказал все, что думает о Зинченко и Ярмоленко

Первая лига назвала дату старта нового сезона. Это даже не лето

Заховайло назвал минусы “Динамо” в игре против “Руха”

Украинский форвард отказал нескольким клубам АПЛ

Саленко: “Динамо” имело бы громить этот “Движение”

Закрыть