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Футбол

Защитник Шахтера травмировался в матче с Рухом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Николай Матвиенко

Какой-то злой рок преследует защитников донецкого “Шахтера” этой весной. Следом за Валерием Бондарем, который из-за травмы пропустит 2-3 месяца, повреждение получил ещё один защитник “горняков” Николай Матвиенко.

В матче против львовского “Руха”, в котором “Шахтер” одержал победу 4:1, в одном из игровых эпизодов защитник неудачно приземлился на голову, следствием чего стала замена на 80 минуте матча. Степень серьезности травмы не сообщается.

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Отметим, в нынешнем сезоне Николай Матвиенко является ключевым защитником “Шахтера”, на его счету 28 матчей во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.

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Тэги: Николай МатвиенкотравмаШахтер
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