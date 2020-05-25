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Футбол

Allrise Capital приобрела стадион Черноморец за 7,5 миллионов долларов

Андрей ОгородникНет комментариев
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Арена Черноморец

Стала известна более точная сумма, за которую “ушел с молотка” лучший стадион Одессы – “Черноморец”.

По информации издания “Новое время” одесский стадион приобрел американский инвестиционный фонд Allrise Capital, который заплатил за сделку 7,5 миллионов долларов, что почти на миллиард гривен меньше суммы, которую желали получить за стадион во время первого выставления лота на аукцион.

Напомним, ранее появилась информация, что в покупке стадиона “Черноморец” прослеживается след известного украинского миллиардера Вадима Новинского, который ранее был владельцем ПФК “Севастополь”.

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Тэги: Вадим НовинскийПФК СевастопольЧерноморец
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