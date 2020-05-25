Барселона нацелилась на вундеркинда Герты

Восходящая звезда берлинской “Герты” Лазар Самарджич своей не по годам зрелой игрой привлек к себе внимание скаутов каталонской “Барселоны”.

По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, скауты каталонского гранда уже давно следят за молодым талантом и велика вероятность, что летом “Барселона” попытается переманить полузащитника в свой состав.

Отметим, в нынешнем сезоне 18-летний Самарджич дебютировал за основной состав “Герты”. Игрок является одним из лидеров юношеской сборной Германии. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны “Манчестер Сити”.