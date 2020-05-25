Милан выставил ценник на Мусаккьо

Аргентинский защитник итальянского “Милана” Матео Мусаккьо в скором времени сменит клубную прописку.

По информации журналиста Николо Скиры, руководство “россонери” готово отпустить футболиста, которым интересуется испанская “Валенсия”. Контракт игрока заканчивается летом следующего года, в связи с чем “Милан” готов продать игрока за 8-10 миллионов евро.

Напомним, Матео Мусаккьо перешел в “Милан” в 2017 году. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего аргентинского защитника 18 матчей в Серии А. Примечательно, что игроку хорошо знакома испанская лига, до переезда в Италию он восемь лет защищал цвета “Вильяреала”.