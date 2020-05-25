Понедельник, 25 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМилан выставил ценник на Мусаккьо
Футбол

Милан выставил ценник на Мусаккьо

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Матео Мусаккьо

Аргентинский защитник итальянского “Милана” Матео Мусаккьо в скором времени сменит клубную прописку.

По информации журналиста Николо Скиры, руководство “россонери” готово отпустить футболиста, которым интересуется испанская “Валенсия”. Контракт игрока заканчивается летом следующего года, в связи с чем “Милан” готов продать игрока за 8-10 миллионов евро.

Напомним, Матео Мусаккьо перешел в “Милан” в 2017 году. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего аргентинского защитника 18 матчей в Серии А. Примечательно, что игроку хорошо знакома испанская лига, до переезда в Италию он восемь лет защищал цвета “Вильяреала”.

Читайте также:  Кшиштоф Пентек может перейти в Боруссию Д

загрузка...
Тэги: ВаленсияМатео МусаккьоМилан
Написать комментарий

Добавить комментарий

шестнадцать + двенадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Додо
ПСЖ сделал запрос по трансферу защитника Шахтера

Хорхе Карраскаль
Ривер Плейт должен Карпатам 2,5 миллиона евро

Арена Черноморец
Allrise Capital приобрела стадион Черноморец за 7,5 миллионов долларов

Владелец Ингульца жестко прошелся по экс-тренеру Днепра

Яна Суркис
Младшая дочь Игоря Суркиса встречается с игроком Динамо?

Закрыть