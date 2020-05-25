Мирча Луческу в свое время мог возглавить Марсель

Бывший главный тренер донецкого “Шахтера” Мирча Луческу в 2009 году мог стать главным тренером французского “Марселя”.

После победы над французским клубом в Кубке УЕФА, руководство “Марселя” предлагало тренеру подписать контракт, но владелец “Шахтера” Ринат Ахметов сыграл на опережение.

После матчей с “Марселем” у меня шли переговоры с французским клубом. Но потом Ринат Ахметов заявил в прессе, что со мной продлевают контракт. Это дало мне особенную уверенность и веру в себя, которые я передал и нашим игрокам.

Это правда. Ахметов переподписал со мной контракт, чтобы я почувствовал себя уверенно перед матчами с “Динамо”

Напомним, в том сезоне “Шахтер” дошел до финала Кубка УЕФА, обыграв в финале “Вердер”. Эта победа стала первой, столь крупной, в истории клуба.