Понедельник, 25 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСнейдер может начать тренерскую карьеру
Футбол

Снейдер может начать тренерскую карьеру

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Уэсли Снейдер

Известный в прошлом голландский полузащитник Уэсли Снейдер может вернуться в большой футбол, правда, теперь в качестве тренера.

По информации турецкой прессы, голландская звезда может войти в тренерский штаб Фатиха Терима, который является главным тренером “Галатасарая”. После ухода Хасана Шаша, должность ассистента главного тренера является вакантной.

Напомним, в роли игрока Уэсли Снейдер успел поиграть за “Аякс”, “Реал”, “Интер”, “Галатасарай” и ряд других известных клубов. Карьеру игрока он закончил в прошлом году в Катаре.

загрузка...
Тэги: ГалатасарайУэсли СнейдерФатих Терим
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 + девятнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Усман Дембеле
Ювентус нацелился на Усмана Дембеле

Игорь Цыганык
Цыганык назвал дату, когда могут состоятся следующие выборы президента УПЛ

Луческу: Фонсека украл у “Шахтера” три года жизни

Матео Мусаккьо
Милан выставил ценник на Мусаккьо

Додо
ПСЖ сделал запрос по трансферу защитника Шахтера

Закрыть