Снейдер может начать тренерскую карьеру

Известный в прошлом голландский полузащитник Уэсли Снейдер может вернуться в большой футбол, правда, теперь в качестве тренера.

По информации турецкой прессы, голландская звезда может войти в тренерский штаб Фатиха Терима, который является главным тренером “Галатасарая”. После ухода Хасана Шаша, должность ассистента главного тренера является вакантной.

Напомним, в роли игрока Уэсли Снейдер успел поиграть за “Аякс”, “Реал”, “Интер”, “Галатасарай” и ряд других известных клубов. Карьеру игрока он закончил в прошлом году в Катаре.