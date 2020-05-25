Талант Шахтера рассказал, когда вернется в строй

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь сообщил, что во время тренировочного занятия получил травму.

По его словам, повреждение было получено во время столкновения с Даниилом Сиканом

«Надо теперь восстанавливаться и готовиться к тренировкам и матчам более серьезно», – приводит слова игрока «Футбол NEWS».

Также он добавил, что хотелось бы быстрее пройти реабилитацию и качественно восстановиться.

«Я молодой, надеюсь, на мне заживет быстрее. Надеюсь, к июлю уже буду тренироваться, – резюмировал Бондарь.