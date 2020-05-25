Владелец Ингульца жестко прошелся по экс-тренеру Днепра

Одиозный президент клуба Первой лиги “Ингульца” Александр Поворознюк раскритиковал экс-тренера днепровского “Днепра”.

Когда у тренера, не буду говорить имени, была зарплата 4 миллиона евро в год он при этом брал откаты по 100 тысяч долларов с каждого игрока, – это низко и подло. И когда президент убрал этого тренера, он имел еще наглость требовать компенсацию за увольнение. Коломойский пошел на принцип.

Несмотря на то, что фамилию тренера Поворознюк не назвал, можно предположить, что речь идет о Хуанде Рамосе, с которым “Днепр” занимал второе место в турнирной таблице чемпионата Украины и с которым клуб по сей день судится за долги по зарплате.