Ювентус нацелился на Усмана Дембеле

Туринский “Ювентус” ближайшим летом может провернуть достаточно громкую сделку.

Как сообщает Mundo Deportivo, лучшая команда Италии последних лет проявляет большой интерес к вингеру каталонской “Барселоны” Усману Дембеле. Один из рекордных трансферов каталонского гранда так и не сумел реализовать себя и в клубе всерьез рассматривают вариант с его трансфером, при условии адекватного предложения.

Ранее сообщалось, что “Барселона” готова отпустить своего игрока за 60 миллионов евро. Также переход полузащитника может состоятся, как часть сделки по переходу Миралема Пьянича в каталонский гранд.