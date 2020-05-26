Динамо завтра проведет спарринг с Олимпиком

Киевское “Динамо” продолжает вести активную подготовку к возобновлению чемпионата Украины по футболу, первые матчи которого, после карантина, могут состоятся уже 30 мая.

Завтра, вице-чемпионы Украины проведут свой второй товарищеский матч. Соперником вице-чемпиона Украины станет донецкий “Олимпик”, который параллельно готовится к матчам второй шестерки чемпионата Украины.

Напомним, в пятницу киевское “Динамо” провело товарищеский матч против львовского “Руха”. Встреча завершилась ничьей 0:0. К слову, “Олимпик” свой матч против “Колоса” выиграл со счетом 2:1.