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Футбол

Леонардо инициирует приглашение Додо в ПСЖ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Додо

Защитник донецкого “Шахтера” Додо все ближе к переезду в чемпионат Франции.

Как уже сообщалось ранее, большой интерес в услугах игрока проявляет французский “ПСЖ”. Несмотря на то, что “Шахтер” запросил за своего таланта 30 миллионов евро, вероятность сделки оценивается достаточно высоко. Додо в составе своего клуба желает видеть спортивный директор клуба Леонардо, который всячески продвигает возможную сделку.

Сообщается, что если с “горняками” договорится не получится, “ПСЖ” попытается договорится по переходу Тимоти Кастаня, правда, на бельгийца также претендует лондонский “Тоттенхэм”.

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Тэги: ДодоПСЖШахтер
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