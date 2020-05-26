Леонардо инициирует приглашение Додо в ПСЖ

Защитник донецкого “Шахтера” Додо все ближе к переезду в чемпионат Франции.

Как уже сообщалось ранее, большой интерес в услугах игрока проявляет французский “ПСЖ”. Несмотря на то, что “Шахтер” запросил за своего таланта 30 миллионов евро, вероятность сделки оценивается достаточно высоко. Додо в составе своего клуба желает видеть спортивный директор клуба Леонардо, который всячески продвигает возможную сделку.

Сообщается, что если с “горняками” договорится не получится, “ПСЖ” попытается договорится по переходу Тимоти Кастаня, правда, на бельгийца также претендует лондонский “Тоттенхэм”.