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Футбол

СМИ: “Динамо” и “Шахтер” не долго будут союзниками

Евгений НикитюкНет комментариев
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Футбольный журналист Сергей Болотников тоже отметил примирения между “Динамо” и “Шахтером”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что сейчас гранды одинаково выступают за доигрывание чемпионата, а также проведения матчей исключительно в Киеве, поэтому не критикуют друг друга.

Впрочем, Болотников утверждает в программе “ТаТоТаке”, что это только до первого недоразумения, после чего конфликт будет пылать снова.

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Источник: sportanalytic.com
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