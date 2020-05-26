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Забитцер может стать игроком Милана

Андрей ОгородникНет комментариев
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Марсель Забитцер

Один из лидеров немецкого “Лейпцига” Марсель Забитцер может летом стать игроком итальянского “Милана”.

По информации Calciomercato.com, в случае назначение Ральфа Рангника на должность главного тренера “россонери”, одним из первых его приобретений должен стать 26-летний австрийский полузащитник, с которым он хорошо знаком по работе в “Лейпциге”. Сообщается, что сумма компенсации за игрока может составить 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Марселя Забитцера 37 матчей за “Лейпциг” во всех турнирах, 16 голов и девять результативных передач. Отметим, что сборная Австрии является соперником сборной Украины на ближайшем чемпионате Европы.

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Тэги: ЛейпцигМарсель ЗабитцерМилан
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