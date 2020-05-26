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Футбол

Заря продлила аренду игроков Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Богдан Леднев

Несмотря на конкуренцию за второе место в чемпионате Украины киевское “Динамо” не стало ослаблять соперника в лице луганской “Зари”, дав согласие на продление арендного соглашения сразу с двумя своими игроками.

Как сообщает официальный сайт “Зари” арендные соглашения Богдана Леднева и Александра Тимчика, которые истекали 1 июня продлены до конца сезона. Примечательно, что оба игрока являются лидерами “Зари” отыграв практически во всех матчах сезона.

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Напомним, чемпионат Украины среди команд Премьер лиги вероятней всего возобновится лишь 30 мая, либо 6 июня. До конца сезона командам предстоит сыграть девять туров.

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Тэги: Александр ТимчикБогдан ЛедневЗаря
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