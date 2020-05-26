Заря продлила аренду игроков Динамо

Несмотря на конкуренцию за второе место в чемпионате Украины киевское “Динамо” не стало ослаблять соперника в лице луганской “Зари”, дав согласие на продление арендного соглашения сразу с двумя своими игроками.

Как сообщает официальный сайт “Зари” арендные соглашения Богдана Леднева и Александра Тимчика, которые истекали 1 июня продлены до конца сезона. Примечательно, что оба игрока являются лидерами “Зари” отыграв практически во всех матчах сезона.

Напомним, чемпионат Украины среди команд Премьер лиги вероятней всего возобновится лишь 30 мая, либо 6 июня. До конца сезона командам предстоит сыграть девять туров.