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Футбол

Дортмундская Боруссия близка к подписанию английского вундеркинда

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джуд Беллингем

Один из главных талантов английского футбола Джуд Беллингем новый сезон может начать в чемпионате Германии.

Как сообщает Sport.de, новым клубом 16-летнего таланта “Бирмингема” может стать дортмундская “Боруссия”, руководство которой уже согласовало с клубом игрока условия перехода. В скором времени о сделке могут объявить официально.

Напомним, несмотря на юный возраст Джуд Беллинген является игроком основного состава “Бирмингема”. На его счету 32 матча в Чемпионшипе и четыре забитых гола. Ранее сообщалось о большом интересе к игроку со стороны “Манчестер Юнайтед”.

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Тэги: БирмингемБоруссия ДортмундДжуд Беллингем
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