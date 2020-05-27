Дортмундская Боруссия близка к подписанию английского вундеркинда

Один из главных талантов английского футбола Джуд Беллингем новый сезон может начать в чемпионате Германии.

Как сообщает Sport.de, новым клубом 16-летнего таланта “Бирмингема” может стать дортмундская “Боруссия”, руководство которой уже согласовало с клубом игрока условия перехода. В скором времени о сделке могут объявить официально.

Напомним, несмотря на юный возраст Джуд Беллинген является игроком основного состава “Бирмингема”. На его счету 32 матча в Чемпионшипе и четыре забитых гола. Ранее сообщалось о большом интересе к игроку со стороны “Манчестер Юнайтед”.