Финал Кубка Украины состоится во Львове

В связи с сложной ситуацией с коронавирусом в Тернополе руководство украинского футбола приняло решение перенести финальный матч за кубок Украины из местной арены на стадион “Арена Львов”.

Об смене места проведения матча сообщил первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

«Мы вынужденно перенесли финал Кубка Украины из Тернополя во Львов из-за непростой ситуации с коронавирусом в городе Тернополь.

Полуфиналы Кубка Украины будут состоять из одного матча, и пройдут 17 и 24 июня на двух стадионах, где будет действовать ВАР: в Ужгороде и Мариуполе.

8 июля финал Кубка состоится на «Арене Львов», а Тернополь в знак уважения и благодарности городу, который подготовился к финалу, примет финал у себя в 2021 году».

Напомним, на данный момент в борьбе за кубок остаются четыре команды, первую пару полуфиналистов составляют “Динамо” и “Минай”, вторую “Ворскла” и “Маруиполь”.