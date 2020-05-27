Каштру: Настроены снова победить “Динамо”

Наставник “Шахтера” Луиш Каштру поделился ожиданиями от рестарта чемпионата Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Полностью настроены на “Динамо”. Еще есть три дня, чтобы закончить подготовительный процесс. Мы предполагали, что чемпионат может начаться 31 числа. Готовил команду к этому, так и произошло, мы подготовлены. Это не означает, что мы находимся в суперкондиціях. Сейчас есть новые данные, что можно проводить 5 замен. Это позволяет, если ребята будут чувствовать себя не совсем комфортно, заменить их.

Играть против “Динамо” важно для нас. К сожалению, не будет болельщиков. Постараемся сделать все, чтобы победить, будем оставаться собой. Мы очень хорошо настроены. Стремимся победить такую хорошую команду, как “Динамо”.

Наша жизнь имеет смысл только тогда, когда мы играем. Нет смысла, когда тренируемся индивидуально дома. Это не нормально. Наша природа и профессия предполагает работу на свежем воздухе, проведение нескольких матчей в неделю. Но это произошло со всем миром. Много людей пострадали. Мы соскучились за матчами, тренировками и привычной жизни”, – сказал Каштру.

Напомним, матч “Шахтер” – “Динамо” состоится 31 мая в Киеве.

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