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Футбол

Колос Коваливка представил новый клубный автобус

Андрей ОгородникНет комментариев
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Колос

Несмотря на скептическое отношение многих “специалистов” к сельским командам, они продолжают свое развитие.

Примером может послужить коваливский “Колос”, который в своем дебютном сезоне сумел финишировать в шестерке лучших команд чемпионата Украины, проводит масштабную реконструкцию собственного стадиона, а вчера представил новый клубный автобус.

Напомним, в последние годы в украинском футболе наметился бум команд, которые спонсируются аграрными компаниями. Помимо “Колоса”, в Первой лиге хорошо проявляют себя “Ингулец” и “Агробизнес”, а во Второй лиге “Альянс” и “ВПК-Агро”.

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Тэги: ИнгулецКолосУПЛ
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