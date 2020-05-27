Колос Коваливка представил новый клубный автобус

Несмотря на скептическое отношение многих “специалистов” к сельским командам, они продолжают свое развитие.

Примером может послужить коваливский “Колос”, который в своем дебютном сезоне сумел финишировать в шестерке лучших команд чемпионата Украины, проводит масштабную реконструкцию собственного стадиона, а вчера представил новый клубный автобус.

Напомним, в последние годы в украинском футболе наметился бум команд, которые спонсируются аграрными компаниями. Помимо “Колоса”, в Первой лиге хорошо проявляют себя “Ингулец” и “Агробизнес”, а во Второй лиге “Альянс” и “ВПК-Агро”.