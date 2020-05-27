Легендарный бразильский тренер поддержал строительство академии Руха

Строительство академии львовского “Руха” с каждым днем привлекает все больше внимания звезд мирового футбола.

Не так давно строительство клубной академии львовского клуба поддержал экс-тренер сборной Италии Марчело Липпи, под руководством которого “Скуадра Адзурри” становилась чемпионом мира 2006 года.

Вчера свое восхищение строительством академии высказал бывший тренер сборной Бразилии по футболу Луис Фелипе Сколари, который становился чемпионом мира 2002 года.

«Хочу выразить свое восхищение президенту Григорию Козловскому, болельщикам львовского «Руха» и всем, кто является частью клуба за проделанную работу. Уверен, она будет завершена. Мы с нетерпением ждем, чтобы посетить нашу академию.

Чтобы вы знали, люди тут в Бразилии поддерживают вас и желают хороших результатов, реализации ваших замыслов. То, что мы увидели на видео, дает вам шанс стать грандом украинского футбола»