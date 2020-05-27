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Футбол

Лунин рассказал о своем первом дне в раздевалке Реала

Сергей СумскойНет комментариев
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Страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин, который выступает на правах аренды в «Овьедо», сообщил, о чем он думал, когда первый раз оказался в раздевалке испанского гранда во время предсезонного сбора в 2018 году.

«Черт, я даже не думал. Я молчал, я не мог думать», — приводит слова украинца AS.

Также он отметил, с кем больше всего приходилось иметь дело в то время.

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«С Мартином Эдегором, который был молод и немного говорил по-английски. И с Кейлором Навасом. И немного со всеми. Теперь с Такефусой Кубо, – сказал Лунин.

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Тэги: Андрей ЛунинРеал
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