Лунин рассказал о своем первом дне в раздевалке Реала

Страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин, который выступает на правах аренды в «Овьедо», сообщил, о чем он думал, когда первый раз оказался в раздевалке испанского гранда во время предсезонного сбора в 2018 году.

«Черт, я даже не думал. Я молчал, я не мог думать», — приводит слова украинца AS.

Также он отметил, с кем больше всего приходилось иметь дело в то время.

«С Мартином Эдегором, который был молод и немного говорил по-английски. И с Кейлором Навасом. И немного со всеми. Теперь с Такефусой Кубо, – сказал Лунин.