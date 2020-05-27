Официально: Олег Смалийчук стал бенефициаром Карпат

В истории львовских “Карпат” открывается новая страница.

Как сообщает официальный сайт клуба, бывший вице-президент клуба Олег Смалийчук, как и сообщалось ранее, стал владельцем половины прав на клуб. Ему перешла доля, которой владел многолетний президент клуба Петр Диминский и которая составляет 50%.

Напомним, Олег Смалийчук был вице-президентом “Карпат” на протяжении двух лет, в период с 2017 по 2019 год. Несмотря на противоречивость его персоны, во время его работы львовский клуб сумел провернуть ряд неплохих финансовых сделок, благодаря которым и держался на плаву.