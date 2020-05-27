Олег Смалийчук стал совладельцем львовских Карпат

В недалеком прошлом вице-президент львовских “Карпат” Олег Смалийчук, который известен своими скандальными высказываниями, возвращается в большой украинский футбол.

По информации известного журналиста Романа Бебеха, Олег Смалийчук стал владельцем 50% прав на львовские “Карпаты”, которыми ранее владел почетный президент клуба Петр Дыминский. Вторая половина прав на клуб, по неподтвержденной информации принадлежит Игорю Коломойскому.

В интервью Трибуна, Олег Смалийчук подтвердил факт передачи ему половины прав на “Карпаты”. Львовский клуб, напомним, является главным претендентом на вылет в Первую лигу.