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Футбол

Олег Смалийчук стал совладельцем львовских Карпат

Андрей ОгородникНет комментариев
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Олег Смалийчук

В недалеком прошлом вице-президент львовских “Карпат” Олег Смалийчук, который известен своими скандальными высказываниями, возвращается в большой украинский футбол.

По информации известного журналиста Романа Бебеха, Олег Смалийчук стал владельцем 50% прав на львовские “Карпаты”, которыми ранее владел почетный президент клуба Петр Дыминский. Вторая половина прав на клуб, по неподтвержденной информации принадлежит Игорю Коломойскому.

В интервью Трибуна, Олег Смалийчук подтвердил факт передачи ему половины прав на “Карпаты”. Львовский клуб, напомним, является главным претендентом на вылет в Первую лигу.

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Тэги: главноеКарпатыОлег Смалийчук
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