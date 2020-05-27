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Футбол

Талант Динамо “скромно” оценил свою игру против Олимпика

Андрей ОгородникНет комментариев
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Денис Попов и Георгий Цитаишвили

Молодой полузащитник киевского “Динамо” Георгий Цитаишвили подвел итоги контрольного матча против донецкого “Олимпика”.

Юный полузащитник вышел в стартовом составе киевлян и сумел в течении четырех минут отличиться дважды, что позволило его клубу праздновать победу 2:0.

“Что касается моего мастерства, то что я умею, то и показал. Может, иногда мне не хватало времени, иногда не получалось. Возможно, сегодня был мой день и все удалось”.

Напомним, ранее Георгий Цитаишвили неоднократно жаловался на отсутствие доверия со стороны тренерского штаба “Динамо”. По мнению одного из главных талантов клуба, за чемпионство на чемпионате мира прошлого года, тренера были обязаны чаще ставить его в состав.

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Тэги: Георгий ЦитаишвилиДинамоОлимпик
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