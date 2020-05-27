ТМ: Шахтер во втором матче кряду забивает четыре гола

Донецкий “Шахтер” словно не был на карантине, продолжает громить своих соперников после возобновления тренировок.

Забив в первом матче после паузы четыре гола львовскому “Руха”, в сегодняшнем поединке “горянки” повторили свое достижение в поединке против ещё одного клуба Первой лиги “Оболонь-Бровар”. Забив в каждом тайме по два гола, донецкий клуб одержал уверенную победу 4:0.

«Шахтер» – «Оболонь-Бровар» – 4:0

Гол: Алан Патрик (9), Марлос (21), Маркос Антонио (75), Тете (76)

«Шахтер» (1-й тайм): Пятов – Вакула, Хочолава, Витао, Исмаили (Болбат, 32) – Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Тайсон, Марлос, Фернандо (Мораес, 32)

«Шахтер» (2-й тайм): Трубин, Додо, Кривцов, Витао (Дентиньо, 77), Болбат, Маркос, Пихаленок, Тете, Соломон, Коноплянка, Мораес (Сикан, 77).

Напомним, в 31 мая на “Шахтер” ожидает матч против киевского “Динамо” в чемпионате Украины.