Среда, 27 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболТМ: Шахтер во втором матче кряду забивает четыре гола
Футбол

ТМ: Шахтер во втором матче кряду забивает четыре гола

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено

Донецкий “Шахтер” словно не был на карантине, продолжает громить своих соперников после возобновления тренировок.

Забив в первом матче после паузы четыре гола львовскому “Руха”, в сегодняшнем поединке “горянки” повторили свое достижение в поединке против ещё одного клуба Первой лиги “Оболонь-Бровар”. Забив в каждом тайме по два гола, донецкий клуб одержал уверенную победу 4:0.

«Шахтер» – «Оболонь-Бровар» – 4:0

Гол: Алан Патрик (9), Марлос (21), Маркос Антонио (75), Тете (76)

Читайте также:  Игорь Сикорский стал игроком Черноморца

«Шахтер» (1-й тайм): Пятов – Вакула, Хочолава, Витао, Исмаили (Болбат, 32) – Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Тайсон, Марлос, Фернандо (Мораес, 32)

«Шахтер» (2-й тайм): Трубин, Додо, Кривцов, Витао (Дентиньо, 77), Болбат, Маркос, Пихаленок, Тете, Соломон, Коноплянка, Мораес (Сикан, 77).

Напомним, в 31 мая на “Шахтер” ожидает матч против киевского “Динамо” в чемпионате Украины.

загрузка...
Тэги: Оболонь-БроварТМШахтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Олег Смалийчук
Олег Смалийчук стал совладельцем львовских Карпат

Маркевич: У “Динамо” больше шансов на серебро УПЛ

Товарищеский матч. “Динамо” – “Олимпик”. ОНЛАЙН

Журналист оценил вероятность возвращения Семина в “Динамо”

Официально. “Динамо” снова отпустило в другие клубы всех арендованных

Закрыть