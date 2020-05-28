Брат Погба подписал контракт с Сошо

Старший брат звезды сборной Франции и “Манчестер Юнайтед” Поля Погба – Флорантен продолжит свою карьеру в чемпионате Франции.

Новым клубом 29-летнего защитника сборной Гвинеи стал “Сошо”, с которым тот подписал контракт на три года. Перешел Флорантен Погба в французский клуб бесплатно, так, как его контракт с “Атлантой”, где он играл ранее, подошел к концу.

Напомним, что не так давно Флорантен Погба был близок к переходу в луганскую “Зарю”, но довести дело до успешного завершения сторонам не удалось.