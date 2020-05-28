Четверг, 28 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболБрат Погба подписал контракт с Сошо
Футбол

Брат Погба подписал контракт с Сошо

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Флорантен Погба

Старший брат звезды сборной Франции и “Манчестер Юнайтед” Поля Погба – Флорантен продолжит свою карьеру в чемпионате Франции.

Новым клубом 29-летнего защитника сборной Гвинеи стал “Сошо”, с которым тот подписал контракт на три года. Перешел Флорантен Погба в французский клуб бесплатно, так, как его контракт с “Атлантой”, где он играл ранее, подошел к концу.

Напомним, что не так давно Флорантен Погба был близок к переходу в луганскую “Зарю”, но довести дело до успешного завершения сторонам не удалось.

загрузка...
Тэги: ЗаряСошоФлорантен Погба
Написать комментарий

Добавить комментарий

14 + четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Гарет Бейл
Бейл останется в Реале на следующий сезон

Смалийчук
Смалийчук готовит реформы в Карпатах

Михайличенко высказал претензии относительно рестарта УПЛ

Владимир Костевич
Бутко и Костевич в составе Леха вышли в полуфинал Кубка Польши

Виллиан
Два лондонских гранда претендуют на экс-звезду Шахтера

Закрыть