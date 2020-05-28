Четверг, 28 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболДва лондонских гранда претендуют на экс-звезду Шахтера
Футбол

Два лондонских гранда претендуют на экс-звезду Шахтера

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Виллиан

Бывший футболист донецкого “Шахтера” Виллиан в скором времени может сменить лондонских “Челси” на один из соседних клубов.

По информации британской прессы, с большой долей вероятности 31-летний бразильский вингер покинет свой клуб на правах свободного агента. Впрочем, долго без клуба футболист оставаться не будет, большой интерес к нему проявляют “Тоттенхэм” и “Арсенал”, которых прельщает возможность подписать игрока бесплатно.

Напомним, нынешний сезоне седьмой для Виллиана в составе “Челси”. Ранее сообщалось, что на игрока претендуют “Барселона” и “Ювентус”, но из-за высоких финансовых запросов игрока от него решили отказаться.

загрузка...
Тэги: ВиллианТоттенхэмЧелси
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Олег Смалийчук
Олег Смалийчук желает выкупить и вторую половину Карпат

Кравец забил гол в спарринге (ВИДЕО)

Эксперт: “Динамо” нужно избавиться от балласта

Маркевич: Хочется повторить успех “Днепра” в Лиге Европы

Главный санитарный врач Украины: “Надеюсь, “Динамо” станет чемпионом

Закрыть