Два лондонских гранда претендуют на экс-звезду Шахтера

Бывший футболист донецкого “Шахтера” Виллиан в скором времени может сменить лондонских “Челси” на один из соседних клубов.

По информации британской прессы, с большой долей вероятности 31-летний бразильский вингер покинет свой клуб на правах свободного агента. Впрочем, долго без клуба футболист оставаться не будет, большой интерес к нему проявляют “Тоттенхэм” и “Арсенал”, которых прельщает возможность подписать игрока бесплатно.

Напомним, нынешний сезоне седьмой для Виллиана в составе “Челси”. Ранее сообщалось, что на игрока претендуют “Барселона” и “Ювентус”, но из-за высоких финансовых запросов игрока от него решили отказаться.