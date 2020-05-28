Экс-игрок сборной Италии считает Супрягу одним из лучших талантов Европы

Прогресс молодого нападающего СК “Днепр-1” Владислава Супряги не остался без внимания футбольный специалистов Европы.

Бывший защитник сборной Италии Даниэле Адани, который сейчас работает экспертом на итальянском телевидении считает Владислава Супрягу одним из главных талантов Европы и игроком, который способен пойти по стопам Андрея Шевченко.

“Все мы помним времена, когда феерил Шевченко. Сейчас в Украине есть Владислав Супряга – нападающий 2000 года рождения, очень сильный и способный стать игроком высокого уровня. Он принадлежит Динамо, но выступает в аренде за Днепр-1. Он забил девять голов в 18 матчах”, — цитирует эксперта Sos Fanta.

Напомним, ранее появилась информация, что СК “Днепр-1” может продолжить аренду Супряги ещё на один сезон.