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Футбол

Экс-игрок сборной Украины ещё на год останется на Кипре

Андрей ОгородникНет комментариев
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Игорь Худобяк

Известный украинский полузащитник Игорь Худобьяк, несмотря на почетный возраст, ещё на один год продлил контракт с клубом элитного дивизиона чемпионата Кипра “Этникосом”.

О продлении соглашения с 35-летним полузащитником сообщила пресс-служба “Этникоса” на своей официальной странице в Фейсбук.

Напомним, Игорь Худобяк перебрался в чемпионат Кипра зимой прошлого года, отыграв за местный клуб 167 матчей и забив три гола. В Украине полузащитник на протяжении долгого периода был лидером львовских “Карпат”.

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Тэги: Игорь ХудобякКарпатыЭтникос
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