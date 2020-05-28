Экс-игрок сборной Украины ещё на год останется на Кипре

Известный украинский полузащитник Игорь Худобьяк, несмотря на почетный возраст, ещё на один год продлил контракт с клубом элитного дивизиона чемпионата Кипра “Этникосом”.

О продлении соглашения с 35-летним полузащитником сообщила пресс-служба “Этникоса” на своей официальной странице в Фейсбук.

Напомним, Игорь Худобяк перебрался в чемпионат Кипра зимой прошлого года, отыграв за местный клуб 167 матчей и забив три гола. В Украине полузащитник на протяжении долгого периода был лидером львовских “Карпат”.