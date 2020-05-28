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Футбол

Эксперт: “Динамо” нужно избавиться от балласта

Евгений НикитюкНет комментариев
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Футбольный журналист Игорь Цыганык оценил уровень “Динамо” перед рестартом УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Бесспорно, “Динамо” нужно избавиться от балласта. Даже в матче против “Руха” было заметно, что некоторые футболисты абсолютно неорганическими в этой команде. Они высокооплачиваемые, но вовсе неорганические.По своей зарплатной ведомости они должны играть в основе команды, но полностью соответствуют уровню.

И здесь нужно разбираться – кто нужен “Динамо”, а кто – нет. И чьи места занимают эти футболисты, которые получают высокую зарплату, но не демонстрируют того уровня игры, который от них ждут”, – говорит Цыганык в новом выпуске “Цыганык Live”.

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Источник: sportanalytic.com
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