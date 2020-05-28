Главный санитарный врач Украины: “Надеюсь, “Динамо” станет чемпионом

Заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о восстановлении УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Хочу пожелать игрокам хорошо провести остаток чемпионата.

Думаю, что случаев заболевания коронавирусом среди наших футболистов не будет, а “Динамо” станет чемпионом уже в этом сезоне. Обязательно найду возможность посмотреть или послушать украинское дерби”, – говорит Ляшко.

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