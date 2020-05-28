Маркевич: Хочется повторить успех “Днепра” в Лиге Европы

Председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич вспомнил, как 5 лет назад руководил “Днепром” в финале Лиги Европы с “Севильей” (2:3). Сообщает сайт EURO.com.ua

– С момента финала Лиги Европы “Днепр” – “Севилья” прошло уже пять лет. Нет такого ощущения, что это было только вчера?

– Есть, конечно. Чередуются приятные и неприятные воспоминания. Мы могли победить “Севилью”, но соперник был более удачлив. Впрочем, сам выход в финал еврокубка для украинской команды уже был успехом.

– Если бы пришлось играть этот матч снова, вы бы что-нибудь изменили?

– Вряд ли. Разве что с заменами можно было бы поиграться. К сожалению, под конец встречи у нас было несколько недопустимых ошибок.

– Усталость?

– Усталость не усталость, но концентрации ребятам немного не хватило.

– Тот “Днепр” был самой сильной командой, с которой вам приходилось работать в качестве тренера?

– Одной из – так точно. Важно, что все футболисты вели себя порядочно, они были настоящими профессионалами. Я уже не говорю о самоотдаче, во многом благодаря которой “Днепр” и достиг таких высот.

– Кто в той команде был лидером на поле?

– В разных ситуациях было по-разному. О капитанские способности Руслана Ротаня известно всем. Евгений Коноплянка провел тот сезон на высоком уровне. Как всегда, с жаждой борьбы выходил на поле Роман Зозуля. По-новому раскрылся Евгений Шахов. Никола Калинич много забивал, а Евгений Селезнев двумя своими голами вывел “Днепр” в финал Лиги Европы. Могу кого-то еще не назвать. Вообще тогда был сильный коллектив. Ведь надо еще учесть, что мы не играли на своем поле. Только в матчах плей-офф в Киеве количество зрителей стала понемногу увеличиваться. Отдельное спасибо болельщикам за полуфинальный поединок с “Наполи”. Давно не приходилось видеть такой поддержки.

– На экваторе группового раунда в “Днепр”, у которого было одно очко в активе, мало кто верил.

– Безусловно. Но когда “Днепр” на жилах добрался до 1/16-й, я понял, что эта команда может пошуметь в Европе. Так и произошло.

– Надежд минимум повторить такой результат не оставляете?

– Мне бы очень этого хотелось.

– Вы первый и единственный украинский тренер, который за времена независимости привел свою команду до финала еврокубка. Как скоро мы сможем увидеть нечто подобное в исполнении отечественного клуба?

– Трудно сказать. Для того, чтобы достигать высоких результатов в Европе, нужны серьезные финансовые вливания. Но учитывая то, как сейчас в нашем футболе идут дела, думаю, подобное произойдет не завтра, – говорит Маркевич.

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