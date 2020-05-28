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Футбол

Рейнджерс выкупил контракт сына легенды румынского футбола

Андрей ОгородникНет комментариев
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Янис Хаджи

Сын одного из лучших футболистов в истории румынского футбола Георгия Хаджи – Янис, стал полноценным игроком шотландского “Рейнджерс”.

Как сообщает официальный сайт шотландского гранда, клуб активировал опцию выкупа контракта игрока, подписав с 21-летним полузащитником долгосрочный контракт. Условия сделки между сторонами не разглашаются.

Напомним, Янис Хаджи ранее выступал в составе “Рейнджерс” на правах аренды. В 12 матчах чемпионата Шотландии полузащитник забил три гола. Ранее он успел поиграть в составе “Генка”, “Вииторула” и “Фиорентины”.

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Тэги: ГенкРейнджерсЯнис Хаджи
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